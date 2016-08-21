В Германии хотят ввести системы распознавания лиц в аэропортах и на вокзалах

Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье, 21 августа, пишет DW.

По словам министра, частные пользователи уже сейчас имеют возможность сфотографировать и с помощью специальных программ распознавать, есть ли на фото кто-то из знаменитостей или политиков.

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"Я хочу ввести такое программное обеспечение для распознавания лиц на видеокамерах в аэропортах и на железнодорожных вокзалах", - отметил де Мезьер.

Тогда, если в кадр попадет какой-то подозреваемый, то система об этом будет сигнализировать, убежден он. По мнению чиновника, власть должна использовать все технические средства, которые позволяет закон.

Также глава МВД ФРГ высказался за запрет ношения рюкзаков во время массовых мероприятий.

"Каждый посетитель музеев уже давно привык, что на входе он должен сдать сумку или рюкзак. Мы должны привыкать к повышенным мерам безопасности", - пояснил де Мезьер.

По его убеждению, запрет ношение рюкзаков не будет ограничением свободы граждан.

"Если бы мы отменили Октоберфест, то это было бы ограничением свободы. А не тогда, когда бы мы размышляли о запрете рюкзаков", - считает де Мезьер.

Кроме того, он высказался за скорейшее введение мер, согласованных в "Берлинской декларации" министров внутренних дел от христианских демократов. Среди них есть и намерение обязать женщин-мусульманок открывать лицо в определенных сферах общественной жизни. Все эти меры являются "разумными и необходимыми", - отметил министр. "В определенных сферах функционирования нашего правопорядка показывать лицо является необходимым и даже к этому следует обязывать законом", - подчеркнул де Мезьер. При этом он в очередной раз исключил полный запрет на ношение бурок.