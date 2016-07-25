Немецкая полиция усилит присутствие в общественных местах

Об этом в понедельник, 25 июля, заявил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер, передает DW.

"Что представляется особенно важным для меня сейчас, то это усиление присутствия полиции в публичных местах", - заявил де Мезьер.

Кроме того, министр заявил о необходимости проведение выборочных проверок вблизи государственной границы.

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Как сообщал УНИАН, в Германии за последнюю неделю произошли несколько атак.

24 июля проситель убежища из Сирии с помощью мачете убил женщину и ранил двух других людей в юго-западной части города Ройтлинген, прежде чем был задержан полицией.

В тот же день 27-летний проситель убежища из Сирии на музыкальном фестивале в баварском Ансбахе взорвал себя, ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

22 июля 18-летний немец иранского происхождения застрелил девять человек в Мюнхене.

18 июля 17-летний искатель убежища из Пакистана ранил в поезде пять человек, используя топор и нож.