Власти Франции ограничили съемки сцен с насилием для кинофильмов

"Нам официально запретили снимать автокатастрофы, ограбления банков, перестрелки, а также актеров в полицейской и военной форме. Такие сцены могут нарушить общественное спокойствие", - рассказал продюсер Рафаэль Бенолье, передает Lenta.ru со ссылкой на Variety.

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Кинопроекты вынуждены искать площадки для работы в других странах. Так, из-за ограничений съемочная группа фильма "Выгорание", который снимает режиссер Ян Гозлан, была вынуждена переехать из Парижа в Амстердам. Это же пришлось сделать и команде триллера "Айрис" Джалиля Леспера.

Съемки шестой части франшизы "Миссия невыполнима", которые должны стартовать во Франции в январе 2017 года, пройдут в условиях повышенной осторожности. "Мы должны будем оповещать местных жителей об всех особенностях съемки, а выстрелы и взрывы должны быть заглушены", - объяснил руководитель компании Mission Cinema Мишель Гомез.

В 2015-2016 годах во Франции была совершена серия терактов. Последний из них произошел 14 июля в Ницце, когда грузовик выехал на полной скорости многолюдную набережную. Погибли 85 человек. Крупнейшие теракты были совершены 13 ноября 2015 года в Париже и его пригородах, их жертвами стали 130 человек.