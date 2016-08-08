Во Франции из-за терактов наблюдается снижение потока туристов
Во Франции по итогам первого полугодия, а также в июле наблюдалось снижение туристического потока, власти связывают это в том числе и с рядом терактов в прошлом месяце.
Об этом сообщил госсекретарь по внешней торговле и развитию туризма Франции Маттиас Фекль в интервью Le Journal du Dimanche, передает ZN.ua.
"Число ночевок зарубежных гостей снизилось в среднем на 10% за шесть первых месяцев этого года. Париж и столичный регион Иль-де-Франс пострадали больше, чем провинция, где отмечен рост на 2%. В июле эта тенденция подтверждается: снижение порядка 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако окончательные итоги подводить пока слишком рано" - сообщил Маттиас Фекль.
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Более всего турпоток снизился в отелях высшей ценовой категории.
"Клиенты с высокой покупательной способностью из Соединенных Штатов, Азии и стран Персидского залива очень сильно отреагировали на теракты. Больше других страдают отели высшей ценовой категории", - сказал госсекретарь.