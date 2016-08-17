Der Spiegel: Страх из-за Трампа и ядерного оружия

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Страх из-за Трампа и ядерного оружия", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Через несколько минут наступит конец света. В этом солдаты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (Norad) не сомневались, когда рано утром 9 ноября 1979 года смотрели на экраны. Они показывали, что Советский Союз выпустил 250 ядерных ракет в направлении США. Norad позвонили советнику по национальной безопасности Збигневу Бжезинскому. Он знал: у президента Джимми Картера от трех до семи минут, чтобы принять решение об ответном ударе. После этого российские ракеты достигнут цели и уничтожат американские [ракеты] в бункерах.

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Бжезинский потребовал подтверждения. Второй звонок сообщил уже не о 250, а о 2200 приближающихся ракетах. Бжезинский уже собирался проинформировать президента и порекомендовать ему, отдать приказ об ответном ударе, когда раздался третий звонок: это была ложная тревога. Кто-то загрузил данные с военных учений в компьютер системы оповещения.

Как мог бы отреагировать Картер, если бы сигнал отбоя поступил чуть позже? И как отреагировал бы в такой ситуации президент США Дональд Трамп? Человек, чья жена говорит, что на любую атаку он отвечает атакой в десять раз сильнее?

Ряд противоречивых заявлений Трампа вызвал в США новые дебаты о ядерном оружии. Высокопоставленные политики, эксперты по разоружению и военные эксперты рьяно обсуждают актуальность ядерной стратегии США. Потому что у американского президента по-прежнему есть полномочия, одним решением превратить весь мир в ядерное поле боя. Ни судьи, ни парламент, ни министры не имеют права остановить такое решение. Военный специалист США Брюс Блэр говорит о "ядерной монархии".

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"Мы сейчас ведем давно назревшую дискуссию", - говорит эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен. "Это безумие, что один человек в течение нескольких минут должен принять решение об ответном ударе. И, конечно, никто не хочет сумасшедшего президента с такими полномочиями".

Дебаты сосредоточены, ​​прежде всего, на двух компонентах американской системы "командования и управления":

- Стратегия применения ядерного оружия после предупреждения, которая предусматривает, что ядерный ответный удар будет произведен, когда вражеские ракеты еще находятся в воздухе.

- Возможность первыми осуществить ядерный удар, которую Соединенные Штаты по-прежнему оставляют за собой.

Сколько времени есть в сценарии "запуска после предупреждения", эксперты Вашингтонской инициативы по снижению ядерной угрозы недавно разъяснили в интерактивной временной шкале. Так, большая часть максимальных 30 минут, которые пройдут между стартом и ударом российских ракет, уйдет на технические операции. В конце президент должен будет в течение пяти минут принять решение об ответном ударе – при этом, он не будет знать, ложная это тревога или ему самому осталось жить несколько минут. Представьте себе Трампа в такой ситуации, сказала его соперник Хиллари Клинтон – "человека, которого можно вывести из себя записью в Twitter".

Сенаторы предостерегают от катастрофических ошибок

Поэтому политики и специалисты в области разоружения призывают отменить стратегию "запуск после предупреждения". В конце июля десять сенаторов от Демократической партии – в том числе экс-кандидат в президенты Берни Сандерс – написали открытое письмо президенту США Бараку Обаме. То, что Соединенные Штаты могут осуществить ядерный удар, основываясь лишь на простом предупреждении, "подрывает способность президента действовать разумно в условиях кризиса". Сенаторы также предостерегли от "катастрофических ошибок при ложных тревогах".

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У главнокомандующего должно быть больше времени, что обдумать возможные варианты. Если дело действительно дойдет до ядерной атаки на США, то это означает лишь то, что Америка принимает на себя первый ядерный удар и лишь затем нанесет ответный. В отличие от прежних времен, сегодня это вполне возможно. 920 из 1500 готовых к запуску ядерных боеголовок в США сейчас размещены на подводных лодках. С их помощью США потом смогут уничтожить Россию, даже если потеряют все свои ракеты наземного базирования. "Нет ничего, что могло бы уменьшить силу разрушительного контрудара Соединенных Штатов", - говорит Кристенсен.

Джеймс Картрайт, с 2004 по 2007 командующий американскими ядерными силами, призывает снять с вооружения все наземные американские межконтинентальные ракеты. Без этой "уязвимой силы" "исчезнет необходимость запуска после предупреждения", - написал бывший генерал в "Нью-Йорк Таймс", вместе с Брюсом Блэром. Ядерное оружие сейчас служит только для того, чтобы удерживать другие государства от его применения. Но с этой задачей, пишут Картрайт и Блэр, справятся также бомбардировщики и подводные лодки США.

США должны отказаться от возможности первого удара

Кроме того, Картрайт, Блэр, а также американские сенаторы в своем открытом письме, требуют от администрации Обамы исключить возможность первыми применить ядерное оружие. Поскольку США по-прежнему сохраняют ее за собой, "все стороны всё больше опасаются внезапного нападения", - критикуют сенаторы. "Это увеличивает риск непреднамеренной ядерной войны".

"Самое большое беспокойство, связанное с Трампом", заключается не в том, что он слишком остро отреагирует в маловероятном случае ложной тревоги, говорит американский дипломат Ричард Берт. "Гораздо больше беспокоит то, что он может использовать ядерное оружие в тех ситуациях, в которых другим лидерам такая идея даже в голову не пришла бы, - например, против "Исламского государства".

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В 1991 году Берт, в качестве главного посредника США, заключил историческое соглашение с Советским Союзом. Но Берт не верит в быстрые изменения в ядерной стратегии США. Хотя администрация Обамы хочет подкорректировать ее еще до конца президентского срока. "Но я удивлюсь, если они откажутся от возможности первого удара", - говорит Берт. "Это было бы странно, учитывая самоуверенность России".

"Президент не принимает решение об отказе от возможности первого удара или даже от всех ракет наземного базирования самостоятельно", - говорит Стив Андреасен, с 1993 по 2001 гг. главный советник по стратегии и атомному оружию тогдашнего президента США Билла Клинтона. "Для этого ему нужно вести переговоры с Конгрессом и правительствами других стран. Это займет больше времени, чем есть в запасе у администрации Обамы".

"Уничтожение имеет для меня важное значение"

Тем не менее, ядерная проблема станет одним из главных приоритетов для следующего правительства США – хотя бы из-за ее стоимости. Согласно оценкам, комплексная модернизация ядерного арсенала, начатая Обамой, в течение ближайших 30 лет потребует около одного триллиона долларов США, 350 млрд из которых – в ближайшие десять лет. "Никто не верит, что мы можем себе это позволить", - говорит Андреасен.

Поэтому возникнет дискуссия о будущем ракет наземного базирования – "и также потому, что снижение риска ядерной войны входит в национальные интересы Соединенных Штатов". Поскольку этот риск связан, прежде всего, с ракетами наземного базирования. Существуют "веские причины" для перехода от так называемой ядерной триады, состоящей из наземных ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, к "ядерной диаде".

Но согласится ли на это президент Трамп? В теледебатах в декабре 2015 года его дважды спросили о том, какая часть ядерной триады является для него приоритетом. Трамп, видимо, не знал, о чем идет речь. Его ответ: "В ядерном вопросе речь просто идет о власти. Уничтожение имеет для меня важное значение".