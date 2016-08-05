Süddeutsche Zeitung: Небрежное отношение Трампа к ядерному оружию

Об этом пишет Хуберт Ветцель в статье "Небрежное отношение Трампа к ядерному оружию", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Теоретически, чисто теоретически, этот сценарий возможен: президент Соединенных Штатов чувствует себя не очень хорошо. Возможно, зубная боль. Он плохо спит. Рано утром он в плохом настроении вызывает к себе офицера, у которого в чемоданчике (называемом "футбол") содержится документация для запуска американского ядерного оружия и который круглосуточно находится вблизи главы государства. Президент зачитывает генералу в Пентагоне идентификационный код с карты, которую называют "печенье", и отдает приказ осуществить ядерный удар по любой точке мира. Если военные не взбунтуются, то никто не сможет остановить его.

Он говорит о ядерном оружии так, будто это сделки с недвижимостью

Одна из особенностей этой кампании заключается в том, что такие сценарии, какими бы абсурдными они не казались, распространяются в СМИ. Это связано с двумя вещами. Во-первых, у президента США действительно неограниченные полномочия в этом вопросе, и он может отдать приказ о применении ядерного оружия. Во-вторых, кандидат республиканцев Дональд Трамп проявляет не только коммерческий темперамент, но и говорит о ядерном оружии с такой беспечностью, которая заставляет вздрагивать экспертов в области безопасности.

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Это стало главной темой речи демократа Хиллари Клинтон на съезде партии. "Человеку, которого можно вывести из себя одной фразой в Twitter, нельзя доверять ядерное оружие", - сказала она. Опросы показывают, что только одна треть американцев считает, что при правлении Трампа ядерный арсенал США будет в надежных руках.

Трамп подчеркнул, что считает ядерное оружие ужасным, и, как президент, сделает все возможное, чтобы предотвратить его использование. Учитывая все, что он говорил о ядерном оружии, он конечно не Доктор Стрейнджлав, который любит бомбы.

Менее ясно, при каких обстоятельствах Трамп все же может представить себе применение ядерного оружия. В общем, "стратегическая неоднозначность" непредосудительна, то есть, оставлять противника в неведении – это часть любой ядерной доктрины. По крайней мере, нынешнее правительство заявило, что Америка не будет применять ядерное оружие против стран, которые не обладают таким оружием, подписали Договор о нераспространении ядерного оружия и придерживаются его. Значит, Германии можно не опасаться ядерного удара, в отличие от Северной Кореи. Согласно сообщениям, президент США Барак Обама хочет составить так называемую "доктрину неприменения первым". Таким образом, Соединенные Штаты обязуются первыми не применять ядерное оружие в случае конфликта.

"Европа довольно большая. Я не буду исключать никаких вариантов"

Трамп мог бы также придерживаться такой позиции – или молчать, как положено государственному деятелю. Но кандидат очень много говорит об этой теме. В то же время он не кажется человеком, который хорошо разбирается в вопросах ядерного оружия или тщательно обдумывает свои высказывания. Он объясняет эту расплывчатость тем, что "никогда нельзя исключать какие-либо варианты" – этот лозунг Трамп выработал в ходе многочисленных переговоров по сделкам с недвижимостью. "Тема ядерного оружия больше не актуальна. Но есть ли момент, когда его можно было бы применить? Возможно", - обычный ответ Трампа по этому вопросу.

Но это не успокаивает. Недавно в телевизионной программе Трамп неоднократно спрашивал советника по внешней политике, почему Америка не может применить свои атомные бомбы, если они у нее есть. В студии повисло недоверчивое молчание. "Трамп может разрушить проверенную шестидесятилетнюю доктрину сдерживания", - написал в Twitter консервативный эксперт по вопросам безопасности Джон Нунан, когда стало известно об этом эпизоде. "Цель ядерного оружия заключается в том, чтобы никогда его не применять. Может, Трамп видит это по-другому?"

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Спорная цитата не подтверждена, представитель Трампа опроверг комментарий. Но есть и другие высказывания кандидата. Когда в марте в телевизионном интервью Трампа спросили, может ли он представить себе применение американского ядерного оружия на Ближнем Востоке или в Европе против террористов "Исламского государства", он не стал этого исключать. "ИГ наносит удары, и вы не стали бы защищаться с помощью ядерных бомб?" – спросил Трамп ведущего. "Зачем мы их тогда строим?" Через день, он ответил на подобный вопрос о применении ядерного оружия в Европе: "Европа довольно большая, я не буду исключать никаких вариантов".

В конце концов, во время кризиса важно одно: нервы. Президент может много знать о ядерном оружии и думать о нем что угодно – но, в случае чрезвычайной ситуации, в условиях невероятной напряженности он должен в течение нескольких минут принять решение, которое повлечет за собой максимальные последствия. Трамп уверен, что он наиболее подходящий человек для такой ситуации: "Под давлением я удивительно спокоен".