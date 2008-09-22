На юге Египта похитили группу туристов - требуют 6 миллионов евро

Туристическая группа численностью от 10 до 15 человек, в составе которой были пятеро итальянцев и два израильтянина, а также граждане Германии и египтяне, была похищена неизвестными на юге Египта.

Как сообщает AFP, нападение на иностранцев произошло близ египетского города Асуан. По предварительной информации, туристов похитили четверо суданцев.

За иностранцев уже назначен выкуп в 6 млн. евро. Предположительно, туристов увезли в Судан.