Die Welt: Запад должен, наконец, остановить Путина

Об этом пишет Рихард Херцингер в статье "Запад должен, наконец, остановить Путина", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Президент России Владимир Путин угрожает принять "контрмеры" в отношении Украины якобы за попытки Киева напасть на аннексированный Крым. Вся эта демонстративная пропаганда вместе со сговором, по-видимому, сфабрикованным российскими спецслужбами, а также неприкрытые угрозы, позволяют предположить, что Путин готовит новую военную агрессию или даже полномасштабное вторжение в Украину.

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Бесстыдство, с которым лидер Кремля обвиняет Украину в "терроризме", говорит о многом. Ведь обвинения звучат от человека, который удерживает под контролем аннексированную часть этой страны, и присутствие оккупационных войск которого гарантирует террористический произвол "сепаратистских" преступных группировок в других ее частях. В течение некоторого времени на украинской границе продолжается массирование и передвижение российских войск. Время Путин выбрал удачно. Сейчас Запад отвлечен летними каникулами и крупными событиями, и его можно застать врасплох.

В 2008 году, в августе он напал на Грузию, когда западные политики отдыхали на пляже или в горах. Приказ об аннексии Крыма он отдал в последний день его допинговой зимней Олимпиады в Сочи, но благодаря изменникам в МОК, его летние олимпийцы, систематически принимающие допинг в мафиозных лабораториях, могут собирать медали в Рио. Геноцидальный способ ведения войны в Сирии помог ему разогреть вооруженные силы.

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Запад должен очнуться от своего безумия

До сих пор Запад не оказал какого-либо заметного сопротивления военным преступлениям Путина и его политике шантажа. А с недавних пор Запад даже более или менее открыто предлагает Путину продолжить его преступную деятельность в Сирии. После того, как был сбит российский истребитель, президент Турции Эрдоган осмелился заявить о разрыве отношений. Но недавно в Кремле он покорился большому военачальнику. Так почему бы Путину не продолжать в том же духе?

Настало время Западу, наконец, очнуться от своего безумия, перестать верить в то, что Путина можно вернуть на путь здравого смысла и справедливости, и послать четкий сигнал, что он больше не потерпит новой агрессии против Украины, и продолжения российской оккупации на территории этого суверенного государства. Теперь Запад должен поддерживать Украину всеми силами и на всех уровнях, от более жесткой дипломатии до поставок эффективного оснащения и подготовки украинской армии.