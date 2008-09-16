Генсек НАТО: России придется смириться с тем, что рядом Грузия

НАТО не должно выбирать между Россией и Грузией. Такое заявление сегодня на встрече со студентами Тбилисского государственного университета сделал генеральный секретарь НАТО Яп де Хооп Схеффер, отметив, что альянс начал пересматривать свои отношения с Россией, сообщает РосБизнесКонсалтинг .

"Мы принципиально не согласны с позицией России, в соответствии с которой мы должны выбрать между ею и Грузией", - сказал генсек НАТО, заметив, что географические положение Грузии изменить нельзя, и "России придется с этим смириться". Но, подчеркнул он, "это сработает только тогда, когда Грузия будет уверенной в себе, стабильной и безопасной страной, и ее соседи это признают".