Напряжение между Турцией и ЕС: Анкара и Вена обменялись резкими заявлениями

"Призываю министра иностранных дел Турции к сдержанности и резко отбрасываю его критику", - написал Курц на своей странице в Twitter.

"Турции следует сдерживать себя в выборе слов и действий", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Австрию "столицей радикального расизма", передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВ Германии ответили на требование Анкары по безвизовому режиму

Таким образом турецкий министр отреагировал на предложение канцлера Австрии Кристиана Керна прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС.

По словам Чавушоглу, комментарии Керна были "просто отвратительными".

Как сообщалось, канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что хотел бы начать обсуждение среди глав европейских правительств о прекращении переговоров с Турцией о вступлении в ЕС из-за проблемы с демократией и экономикой.

Ранее Чавушоглу пригрозил разорвать миграционное соглашение с Евросоюзом. По его словам, Анкара откажется выполнять соглашение по беженцам в том случае, если Брюссель до октября не введет безвизовый режим для турецких граждан.

Как сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Турция пока не готова к членству в Европейском Союзе. Однако, по его мнению, переговоров о вступлении этой страны в ЕС не следует прерывать.