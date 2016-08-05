Юнкер: Турция пока не готова к членству в ЕС

В интервью немецкому телевидению ARD Жан-Клод Юнкер заявил, что, учитывая многочисленные общие интересы нельзя закрывать европейские двери перед Анкарой, передает Польское Радио.

«Я не вижу, как бы могло помочь то, что мы бы сейчас сказали Турции, что переговоры о вступлении завершены».

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Вместе с этим Юнкер предостерег, что на данный момент турецкое членство в ЕС невозможно. «Турция, в таком состоянии, в каком она есть сегодня, не может быть членом сообщества. Особенно, если бы она совершила то, чего некоторые в ней требует, а именно ввела бы смертную казнь», - подчеркнул он.

Слова Юнкера являются реакцией на заявление канцлера Австрии Кристиана Керна, который резко выступил за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в Евросоюз.