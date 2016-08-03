В Германии полиция годами незаконно записывала телефонные разговоры

Среди них были также звонки от прокуроров, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на местную радиокомпанию МDR. Кроме того, существует подозрение, что были записаны телефонные разговоры, в частности, с адвокатами, судебными чиновниками, соцработниками и журналистами, которые звонили на внутренние номера полиции по служебным вопросам.

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По данным прокуратуры города Эрфурта, по этому поводу открыто два уголовных дела. Уполномоченный этой федеральной земли по защите данных Лутц Гассе также подтвердил наличие обвинений. Однако он отметил, что пока неясно - речь идет лишь о единичных случаях или системной проблеме. Если же доказательства будут подтверждены, то он будет требовать удаления незаконно записанных звонков.

По данным министерства внутренних дел Тюрингии, автоматически могут записываться только экстренные вызовы. В настоящее время прокуратура проводит расследование против одного из бывших сотрудников МВД. Согласно с предварительной информацией, записывались не все телефонные разговоры с полицией, это осуществлялось лишь на некоторых телефонных аппаратах.

Как отметил представитель МВД земли Оливер Льйор, по предварительным данным, записывались разговоры руководителей служебных групп, которые работают круглосуточно. Туда поступали и экстренные звонки, но устройство не различает, если с данного телефона осуществляются и другие разговоры, поэтому они также записывались, отметили в МВД.