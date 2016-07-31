Папа Римский отслужил мессу в церкви Святого Иоанна Павла II (фото)

Тысячи людей собрались у церкви Святого Иоанна Павла II в Кракове на мессу, которую в рамках своего пятидневного визита в Польшу отслужил Папа Римский Франциск, сообщает Би-би-си.

Папа Иоанн Павел II был канонизирован Франциском в апреле 2014 года, спустя лишь девять лет после своей смерти.

Франциск приехал в Польшу для участия во Всемирных днях католической молодежи, а также отметить юбилей - 1500-летие крещения страны.

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Днем ранее Папа посетил музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Франциск в одиночестве прошел через ворота лагеря с надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei). У "Стены смерти", где нацисты расстреляли несколько тысяч узников, понтифик зажег свечу и помолился.

В гостевой книге музея он оставил запись: "Господи, будь милостив к людям твоим. Господи, прости столько жестокости".