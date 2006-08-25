Ющенко поздравил президента Уругвая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил приветствие Президенту Восточной Республики Уругвай Хабаре Рамону Васкесу РОСАСУ по случаю национального праздника Уругвая – Дня провозглашения независимости.

“От имени народа Украины и от себя лично искренне приветствую Вас по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай – Дня провозглашения независимости”, говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Президент Украины также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Восточной Республикой Уругвай в интересах процветания двух народов. По убеждению В.ЮЩЕНКО, “налаживание всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами как можно лучше будет служить достижению этой высокой цели”.

Президент Украины пожелал уругвайскому коллеге счастья, крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Уругвая - мира, согласия и процветания.