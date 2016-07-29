Роскомнадзор обещает взяться за Pokemon Go, как только та появится в РФ
Глава Федеральной службы России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров прогнозирует, что когда игра Pokemon Go официально выйдет в России, ее проверят на то, в каком объеме она "обрабатывает персональные данные".
Об этом он сказал в интервью изданию "Известия".
"В тот момент, когда Россия будет открыта для игры Pokemon Go, мы, безусловно, проанализируем пользовательское соглашение для пользователей из РФ. Сделаем выводы, обрабатываются ли персональные данные и в каком объеме. Если обрабатываются, то мы свяжемся с компанией — владельцем игры и вступим с ней в диалог по поводу исполнения законодательства России", - сказал Жаров.
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В то же время он отметил, что "не думает, что разработчики этой игры преследовали какие-то шпионские цели по поводу обновления карт местности, сбора баз данных и так далее".
"Думаю, основная их задача — заработать деньги. И как показывает открытая информация, деньги они зарабатывают, и немалые", - отметил глава Роскомнадзора.