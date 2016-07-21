Pokemon Go безумие: ожидаемый доход Apple от игры составит $3 миллиарда

Саму игру, выпущенную японской компанией Nintendo, можно скачать на смартфоны бесплатно, однако Apple может заработать деньги на встроенных покупках, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, 100 PokeCoins стоят на AppStore стоят сейчас 99 центов, однако за 14.500 монет пользователям придется отдать $99,99.

"Мы считает, что Apple может серьезно заработать на этой игре, установленной на телефонах", - заявила аналитик Needham Лора Мартин. По ее словам, число пользователей, которые тратят деньги на дополнительные бонусы, в несколько раз превышает количество людей, тративших деньги на игру Candy Crush. Последняя привлекла $1 млрд в 2013 и 2014 годах.

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Помимо бонусов, выход Pokemon Go также сказался на дополнительных продажах зарядных устройств для мобильных устройств и гаджетов.

По данным агентства, по состоянию на 18 июля только в США игру скачал 21 миллион пользователей.

По данным Reuters, акции Apple с момента запуска игры прибавили 5%, фондовые показатели Nintendo за это время выросли вдвое.

Игра Pokemon Go использует элементы дополненной реальности: игроки ищут покемонов, спрятанных в реальном мире.