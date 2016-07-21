Pokemon Go безумие: ожидаемый доход Apple от игры составит $3 миллиарда

10:10, 21 июля 2016
Наука и IT
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Компания Apple в ближайшие два года может заработать около $3 млрд на игре Pokemon Go. 

REUTERS

Саму игру, выпущенную японской компанией Nintendo, можно скачать на смартфоны бесплатно, однако Apple может заработать деньги на встроенных покупках, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, 100 PokeCoins стоят на AppStore стоят сейчас 99 центов, однако за 14.500 монет пользователям придется отдать $99,99.

"Мы считает, что Apple может серьезно заработать на этой игре, установленной на телефонах", - заявила аналитик Needham Лора Мартин. По ее словам, число пользователей, которые тратят деньги на дополнительные бонусы, в несколько раз превышает количество людей, тративших деньги на игру Candy Crush. Последняя привлекла $1 млрд в 2013 и 2014 годах.

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Помимо бонусов, выход Pokemon Go также сказался на дополнительных продажах зарядных устройств для мобильных устройств и гаджетов.

По данным агентства, по состоянию на 18 июля только в США игру скачал 21 миллион пользователей.

По данным Reuters, акции Apple с момента запуска игры прибавили 5%, фондовые показатели Nintendo за это время выросли вдвое.

Игра Pokemon Go использует элементы дополненной реальности: игроки ищут покемонов, спрятанных в реальном мире.

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