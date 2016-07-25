Игра миллионов Pokemon Go: подборка лучших шуток о "сумашедшей" игре (фото, видео)

Pokemon Go ворвалась в реальный мир и нашла сторонников даже среди тех, кто ранее был к играм равнодушным, вызвав настоящий информационный взрыв в соцсетях и в интернет-пространстве в целом.

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Одни всерьез обсуждают покемонов, охотятся на них на улицах, другие шутят на тему повальной увлеченности этой игрой.

УНИАН собрал для вас подборку лучших шуток, связанных с Pokemon Go.