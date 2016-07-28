В России на 8 лет посадили коллектора, который поджег дом с двухлетним ребенком

Следователи регионального управления СК России установили, что в ночь на 27 января 2016 года подсудимый Дмитрий Ермилов бросил емкость с легковоспламеняющейся жидкостью в окно частного дома в Ленинском районе города Ульяновска. Об этом сообщает прес-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве объясняют, что бутылка пробила стеклопакет комнаты, в которой спали 56-летний местный житель с двухлетним внуком, упала на кровать ребенка и загорелась. Мужчина проснулся и попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, в результате чего получил ожоги поверхности тела, мальчик с множественными термическими повреждениями был госпитализирован, где получил всю необходимую помощь и прошел комплексную реабилитацию.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред, а полученные им телесные повреждения имеют неизгладимый характер.

"В ходе расследования сотрудникам СК России также удалось установить, что ранее, в декабре 2015 года, нападавший мужчина вымогал денежные средства у дедушки мальчика. Таким образом финансовый мотив преступления нашел свое подтверждение. Несмотря на отрицание осужденным своей связи с организацией, занимающейся микрофинансированием, следователем в ходе выезда в Санкт-Петербург получены данные о его контактах с сотрудниками этих кредитных учреждений", - отметили в Следкоме РФ.

Также сейчас органы Следственного комитета расследуют уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов внутренних дел, не обеспечивших законное разрешение заявлений потерпевшего об угрозах в его адрес со стороны коллектора. В качестве подозреваемого по этому делу в настоящее время допрошен участковый уполномоченный УМВД по городу Ульяновску.

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Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю Дмитрию Ермилову. Он признан виновными в вымогательстве и в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ). Приговором суда Ермилову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.