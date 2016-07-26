Очевидец о нападении на церковь во Франции: боевики снимали убийство на видео

Сестра Даниель была среди пяти заложников, захваченных боевиками ИГ в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре возле города Руан. Нападение произошло во время утренней службы. Монахиня рассказала о том, что происходило после того, как боевики захватили здание.

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"Все кричали "Остановитесь, вы не понимаете, что творите". Они поставили его (священника Жака Хамеля - УНИАН) на колени, он пытался защититься, и тогда началось ужасное", - рассказала она The Guardian.

По словам монахини, боевики снимали на камеру тот момент, когда перерезали горло отцу Хамелю, и, вероятно, проповедовали на арабском. Женщина выбежала из церкви незамеченной.

"Они не заметили меня, они были заняты своими ножами и съемкой видео с обращением у алтаря. Это было ужасно", - рассказала она французскому каналу BFMTV.

Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двоих преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство."

Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек. Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.