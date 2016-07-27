Генсек ООН призвал все враждующие страны в мире к "олимпийскому перемирию"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал все враждующие страны в мире прекратить противостояние на время проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Об этом говорится в видеообращении генерального секретаря ООН, обнародованном в Twitter.
"Международный олимпийский комитет и Организация Объединенных Наций тесно сотрудничают для глобального согласия и мира. В этом духе мы провозглашаем олимпийское перемирие, и мы призываем все воюющие стороны сложить их оружие и отложить в сторону разногласия во время игр", - подчеркнул Пан Ги Мун.
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При этом он призвал прилагать больше усилий для отстаивания идей равенства и взаимного уважения.
"Позвольте нам обеспечить благосостояние и достоинство для всех на здоровой планете. Мир начинается с нас", - заявил генсек ООН.
Как сообщал УНИАН, ХХХI Летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять более 200 спортсменов в 27 видах спорта.