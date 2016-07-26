МИД выпустил рекомендации для украинцев, которые собираются на Олимпиаду в Рио

На территории Бразилии, в частности в Рио-де-Жанейро и его пригородах, сохраняется напряженная криминогенная ситуация. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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При этом наиболее распространенными преступлениями в Бразилии, которые совершаются в том числе против иностранных граждан, является незаконное завладение имуществом (уличные кражи, похищение вещей из автотранспорта, разбойные нападения) и похищения людей с целью получения выкупа. Самый высокий уровень преступности наблюдается в отдаленных кварталах, т. н. «фавелах», которые фактически не контролируются местной полицией.

Также, говорится в сообщении, в Бразилии из-за высокого риска заражения опасными вирусными заболеваниями (вирус Зика, чикунгунья, лихорадка денге) остается сложной санитарно-эпидемиологическая ситуация. Кроме того, в МИД просят учитывать то, что в связи с ростом уровня террористических угроз в мире проведение в стране масштабных спортивных мероприятий с участием иностранных граждан в значительной степени повышает вероятность совершения террористических атак со стороны радикально настроенных исламистских группировок.

Учитывая вышеприведенную информацию, МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность в местах массового скопления людей, максимально ограничить передвижение в общественных местах в темное время суток, а также стараться не пользоваться муниципальным общественным транспортом.

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Также МИД рекомендует воздержаться от посещения отдаленных и опасных районов Рио-де-Жанейро (районы Алемао, Росинья, Шапеу Мангейра, Бабилония, Маре, Шападао), а также пляжей Копакабана и Ипанема, где в последнее время зафиксировано значительное количество краж и ограблений иностранных туристов.

Украинцам советуют путешествовать с минимальным количеством вещей, ценные вещи носить скрыто, иметь при себе лишь незначительные суммы наличными, носить только те кредитные карточки, в которых есть необходимость, избегать пользования банкоматами вне стационарных отделений банков, торговых центров или супермаркетов. Кроме того, не устанавливать контакты со случайными незнакомыми лицами, особенно с теми, которые инициативно и безосновательно предлагают сомнительные услуги или совершение какой-либо сделки.

Также МИД советует украинцам всегда иметь при себе копию паспортного документа, стараться без надобности не носить с собой оригинал паспорта, а оставлять его в надежном месте в отеле на время экскурсий или прогулок по городу. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следовать инструкциям представителей местных властей и правоохранительных органов.

С целью снижения риска заражения опасными вирусными заболеваниями, распространенными в Бразилии, украинцам рекомендуют активно пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду, которая максимально закрывает тело, находиться в помещениях, оборудованных противомоскитными сетками и кондиционерами, а также избегать посещения парков, лесов, водоемов. В случае появления первых симптомов вирусных заболеваний безотлагательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

В случае попадания в чрезвычайные или критические ситуации на территории Бразилии, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Федеративной Республике Бразилия по телефону +5561 8363 0222, Консульство Украины в г.Сан-Паулу по телефону +5511 97467 0087, Временный консульский пункт в г.Рио-де-Жанейро по номеру телефона: +5521 96886 1725 или звонить на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Напомним, в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа пройдут XXXI Летние Олимпийские игры, а с 7 по 18 сентября - XV Летние Паралимпийские игры.