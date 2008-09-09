В аварии на Урале пострадали звезды российского кино
14:15, 09 сентября 2008Мир
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Автобус перевернулся
В Свердловской области перевернулся автобус с известными артистами. В нем ехали Ивар Калныньш, Елена Корикова, Татьяна Арнтгольц, Дмитрий Исаев, всего 12 человек. 9 человек пострадали, у семерых сотрясение мозга, один пострадавший доставлен в больницу. Популярные артисты гастролировали по Уралу с постановкой "Сказки старого Арбата".
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