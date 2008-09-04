Еще одна страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает Earthtimes. Об этом объявил президент страны Даниэль ОРТЕГА.

Информацию о признании независимости республик подтвердил радиостанции "Эхо Москвы" советник-посланник посольства России в Никарагуа Валерий Бобров.

Д.ОРТЕГА подверг критике страны Запада и заявил, что полностью разделяет позицию России. "Мир оказался под угрозой из-за необдуманной политики гегемонии. С тех пор как распался Советский Союз, не прекращаются попытки разделения стран, которых когда-то связывало единство, достигнутое огромным трудом", - заявил Д.ОРТЕГА.

Как отмечает Лента.ру, Никарагуа стала первой страной, кроме России, признавшей независимость республик. О поддержке России в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии заявляли представители ряда стран, в том числе Армении и Беларуси, однако ни одна из них официально не поддержала независимость республик.