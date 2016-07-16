В результате взрыва бомбы в турецком парламенте ранены 12 человек - СМИ

03:32, 16 июля 2016
Мир
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В результате взрыва бомбы в турецком парламенте в ночь на 16 июля были ранены 12 человек, из них 2 в тяжелом состоянии.

REUTERS

Об этом сообщает CNN Türk в своем Twitter.

Как сообща УНИАН, в центре Анкары произошел мощный взрыв, бомба попала в здание парламента.

Читайте такжеТурецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, большинство причастных задержаны

Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

После этого в Турции ввели военное положение и комендантский час.

Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.

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