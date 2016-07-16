В центре Анкары произошел мощный взрыв, бомба попала в здание парламента (видео)
03:07, 16 июля 2016Мир
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Бомба попала в здание турецкого парламента в Анкаре.
Скриншот
Об этом по информации Anadolu сообщает Reuters.
Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв, звук от которого разнесся по всему городу.
Vision has emerged from inside the parliament building when three bombs hit. #9Newshttps://t.co/qvID30CdU9— Nine News Australia (@9NewsAUS) July 16, 2016
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