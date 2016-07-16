В центре Анкары произошел мощный взрыв, бомба попала в здание парламента (видео)

03:07, 16 июля 2016
Мир
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Бомба попала в здание турецкого парламента в Анкаре.

Скриншот

Об этом по информации Anadolu сообщает Reuters.

Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв, звук от которого разнесся по всему городу.

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