Генсек НАТО призвал мятежников в Турции к сдержанности и уважения к Конституции
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал мятежников в Турции к сдержанности, а также уважать турецкую Конституцию.
Об этом говорится в заявлении Столтенберга.
"Я только что разговаривал с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Я слежу за событиями в Турции внимательно и с обеспокоенностью", - заявил Столтенберг.
"Я призываю к спокойствию и сдержанности, а также к полному уважению турецких демократических институтов и конституции (Турции)", - подчеркнул Столтенберг.
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Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Турция - важный союзник для НАТО.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
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В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.
Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.