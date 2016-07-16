Генсек НАТО призвал мятежников в Турции к сдержанности и уважения к Конституции

Об этом говорится в заявлении Столтенберга.

"Я только что разговаривал с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Я слежу за событиями в Турции внимательно и с обеспокоенностью", - заявил Столтенберг.

"Я призываю к спокойствию и сдержанности, а также к полному уважению турецких демократических институтов и конституции (Турции)", - подчеркнул Столтенберг.

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Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Турция - важный союзник для НАТО.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

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В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.

Через несколько часов турецкая разведка заявила, что попытка военного переворота отбита, а большинство причастных задержаны.