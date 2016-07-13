Тереза Мэй планирует назначить на ключевые должности в британском правительстве женщин

Как сообщает The Guardian, сегодня Мэй должна со своим мужем переехать на Даунинг-стрит после встречи в Букингемском дворце с Королевой Елизаветой II, которая должна утвердить ее новым главой британского правительства.

Читайте такжеПремьер Великобритании Кэмерон провел последнее заседание своего правительства

Мэй на посту главы правительства Великобритании планирует создать более сбалансированный в гендерном отношении кабинет. Она готовится пригласить в правительство женщин-коллег по Консервативной партии, в том числе на ключевые должности.

Среди тех, кто может продвинуться по службе в новом правительстве во главе с Мэй, могут быть действующие члены правительства Дэвида Кэмерона, а именно - секретарь по вопросам энергетики и изменения климата Эмбер Радд и секретарь по вопросам международного развития Джастин Грининг.