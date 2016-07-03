Эрдоган предложил давать гражданство беженцам из Сирии: "Турция – это и ваш дом тоже"

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган во время выступления граничащем с Сирией Килисе, население которого увеличилось в два раза за счет беженцев, заявил, что они могут рассчитывать и на турецкое гражданство. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет "РБК".

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"Сегодня у меня есть хорошие новости для наших братьев и сестер, находящихся здесь", — сказал Эрдоган.

Среди них, "есть те, кто хотел бы получить гражданство Турецкой республики. Наше министерство внутренних дел предпринимает шаги в этом направлении", — добавил он.

"Турция ваш дом тоже", — сказал президент Турции. Слова президента — это "заявление о намерениях", заявил изданию высокопоставленный турецкий чиновник.

Как уточняет Financial Times, в Турции в качестве проживающих зарегистрированы 2,7 млн беженцев. Однако, есть большое количество незаконных мигрантов, а "сотни тысяч незаконно" живут за пределами официальных лагерей и незаконно работают на фабриках и фермах, пишет издание.

При этом во время выступления Эрдоган раскритиковал положение в Сирии. По его словам "человека, [политика] которого привела к гибели 600 тыс. сирийский братьев, нельзя рассматривать в качестве руководителя", передает его заявление турецкий телеканал NTV. Режим Асада, по его мнению, потерял способность управлять страной, а сирийский народ не имеет возможности влиять на принятие решений.

Решение предоставить гражданство этим беженцам может помочь правящей Партии справедливости и развития с поддержкой на выборах. Депутат кемалистской Республиканской народной партии Эрдоган Топрак заявлял в марте турецкой газете Hurriyet, что такое решение может принести более 3 млн новых избирателей, которые на парламентских выборах в 2019 году могут изменить исход выборов.

Как известно, в марте 2016 года Европейский союз и Турция согласовали условия, на которых будет решаться миграционный кризис в Европе. В рамках сделки все нелегальные мигранты, которые будут приезжать в Грецию, должны были отправляться обратно в Турцию. При этом расходы за это должен был взять на себя ЕС. План предусматривал выделении Анкаре €3 млрд, также стороны должны были возобновить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз.

Однако в апреле Эрдоган заявил, что может отказаться от выполнения сделки из-за невыполнения ЕС своих обязательств. В мае Европарламент приостановил процесс предоставления Турции безвизового режима.

Тогда власти ЕС заявляли, что это сделано до момента, пока Анкара не выполнит всех требований. Турция в ответ обвинила Брюссель в политике "двойных стандартов" и пригрозила приостановить все соглашения с ЕС.