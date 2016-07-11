Последний шаг к премьерству: Тереза Мэй избрана главой правящей партии Британии

Сама Мэй заявила, что избрание на пост лидера тори является для нее большой честью, передает Русская служба Би-би-си.

Она также отметила, что ее первой задачей на новом посту станет поиск наилучшего варианта выхода Британии из ЕС.

Читайте такжеПравительство Великобритании отклонило петицию противников Brexit о повторном референдуме

В понедельник Мэй стала единственным кандидатом на пост премьер-министра страны после того, как ее единственный соперник - Андреа Ледсом - отказалась продолжать борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьера.

Действующий премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявил, что в среду официально подаст королеве заявление об отставке. Он объявил о решении подать в отставку после референдума, на котором избиратели высказались за выход Британии из состава Евросоюза. Кэмерон выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС.