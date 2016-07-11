Последний шаг к премьерству: Тереза Мэй избрана главой правящей партии Британии
Глава министерства внутренних дел Британии Тереза Мэй стала лидером Консервативной партии страны, сообщил глава партийного комитета Грэм Брэди.
Сама Мэй заявила, что избрание на пост лидера тори является для нее большой честью, передает Русская служба Би-би-си.
Она также отметила, что ее первой задачей на новом посту станет поиск наилучшего варианта выхода Британии из ЕС.
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В понедельник Мэй стала единственным кандидатом на пост премьер-министра страны после того, как ее единственный соперник - Андреа Ледсом - отказалась продолжать борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьера.
Действующий премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявил, что в среду официально подаст королеве заявление об отставке. Он объявил о решении подать в отставку после референдума, на котором избиратели высказались за выход Британии из состава Евросоюза. Кэмерон выступал за то, чтобы Британия осталась в ЕС.