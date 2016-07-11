Отголоски Brexit для Британии: Кэмерон назвал дату отставки с поста премьера страны

По его словам Тереза Мэй станет следующим премьер-министром страны, передает The Guardian.

По его словам, она сильная и в состоянии обеспечить руководство страны, у нее будет полная поддержка Кэмерона.

"И поэтому завтра я проведу последнее заседание кабинета министров, в среду я выступлю в Палате общин на сессии вопросов премьер-министру, а после этого я отправлюсь в дворец, чтобы подать мое прошение об отставке, и у нас будет новый премьер-министр вечером в среду", - сказал политик.

Читайте такжеЕдинственная соперница Терезы Мэй вышла из борьбы за пост премьера ВеликобританииНапомним, после референдума в Британии по выходу из ЕС премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в октябре этого года.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.