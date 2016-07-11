Единственная соперница Терезы Мэй вышла из борьбы за пост премьера Великобритании

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Мэй может стать новым премьером в самом ближайшем будущем.

Из пяти депутатов парламента Консервативной партии, выдвинувших свою кандидатуру на пост лидера, до сегодняшнего дня оставались лишь двое - Андреа Ледсом и Тереза Мэй.

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Замминистра по вопросам энергетики Британии Андреа Ледсом подверглась резкой критике за то, что она не совсем точно указывала свои биографические данные в своем официальном резюме, за то, что по ее словам она разговаривает с Богом, и, в основном, за то, что она дала понять в интервью, что тот факт, что у нее есть дети (в отличие от Терезы Мэй) делает ее лучшим кандидатом в лидеры страны.

Партия выбирает нового лидера и следующего премьера так как действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил сразу же после референдума по вопросу о выходе из состава ЕС, что он уходит в отставку.