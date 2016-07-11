МИД Испании вызвал "на ковер" посла Британии из-за большой волны у Гибралтара

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Как пишет издание, инцидент произошел в пятницу между патрульными катерами Королевской полиции Гибралтара и гражданской гвардией Испании.

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В частности, один из катеров на высокой скорости подплыл к одному из судов гражданской гвардии и развернулся лишь в нескольких метрах.

Это спровоцировало большую волну, из-за которой судно едва не перевернулось.

В МИД Испании выразили "решительный протест" против таких действий и призвали принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Напомним, Мадрид хочет утвердить свои права на Гибралтар после Brexit. Ранее глава МИД заявил, что уже видит испанский флаг на вершине одной из скал.