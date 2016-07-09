Правительство Великобритании отклонило петицию противников Brexit о повторном референдуме

Документ подписали 4,125 млн человек. 77 000 подписей были признаны сфальсифицированными и изъяты из обращения, сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на отказ кабинета министров, петиция будет рассмотрена в британском парламенте, поскольку в ее поддержку выступило более 100 000 человек.

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Авторы документа отмечают, что решение о выходе из ЕС одобрили менее 60 процентов избирателей, а общий уровень участия в плебисците составил ниже 75 процентов голосов. В данном случае, указывают они, закон предусматривает проведение повторного голосования.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, назвала необратимым решение Великобритании покинуть ЕС, но отметила, что руководство стран-членов содружества даст стране некоторое время, чтобы начать процесс выхода из блока.

Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.







