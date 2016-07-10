В оккупированной РФ Абхазии сорвался референдум о досрочных выборах: явка составила 1%

В оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия из-за низкой явки не состоялся референдум о проведении досрочных выборов президента.

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После закрытия участков для голосования, конкретные данные подсчета голосов представляли только формальный интерес: власти целый день сообщали о рекордно низкой явке избирателей, которая только к концу дня подобралась к отметке 1%, передает РБК.

После 20:00, когда голосование окончилось, президент Абхазии Рауль Хаджимба признал референдум несостоявшимся. «Согласно законодательству, теперь вопрос о досрочных выборах президента можно будет поставить на референдуме не ранее чем через два года. Мы потратили на проведение референдума 8–9 млн руб., которые, учитывая нашу экономическую ситуацию, можно было потратить более эффективно для решения насущных проблем», — сказал он.

По законодательству Абхазии референдум считается состоявшимся, в случае если в нем примут участие более 50% избирателей от списочного состава. Жители Абхазии должны были ответить на вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазии?»

Для Абхазии это второй плебисцит после референдума 1999 года, когда 97,5% жителей республики проголосовали за независимость.

Как известно, независимость Абхазии признали только Россия, Венесуэла и несколько тихоокеанских государств. Этому предшествовал российско-грузинский военный конфликт в августе 2008 года.

Грузия продолжает настаивать на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии и Южной Осетии.

Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.