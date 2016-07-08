Президент Франции: Россию нужно рассматривать как партнера, а не угрозу

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Союз НАТО не уполномочен заявлять, какими должны быть отношения Европы с Россией. Для Франции Россия не враг, не угроза», заявил Олланд 8 июля после прибытия в Варшаву на саммит НАТО.

«Россия является партнером, который, правда, может время от времени, и мы это видим в Украине, использовать силу, что мы осудили, когда она аннексировала Крым», – добавил президент Франции.

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Сейчас отношения между Россией и НАТО являются наихудшими со времени Холодной войны. Ухудшение отношений началось после аннексии Россией украинского Крыма.

Но Франция и еще некоторые страны-члены альянса давят на союзников для продолжения коммуникации с Москвой.

Париж также играет ключевую роль в усилиях для выполнения минских договоренностей, целью которых является прекращение боевых действий на Донбассе.

«Мы до сих пор пытаемся найти решение для решения кризиса в Украине», – сказал президент Франции.

Как сообщал УНИАН, в столице Польши Варшаве начал работу двухдневный саммит Североатлантического альянса на уровне глав государств и правительств, в рамках которого состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Участие в саммите примут 58 делегаций со всего мира, среди которых 28 из государств НАТО, 26 из партнерских стран и делегаций из штаб-квартир НАТО, Всемирного банка, ООН и Евросоюза.