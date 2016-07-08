Усиление военного присутствия НАТО в восточных странах альянса вызвано исключительно действиями России в Украине - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вступительном слове перед началом работы саммита Альянса в Варшаве, комментируя реплику российских журналистов о том, что это не Россия, а НАТО выглядит агрессивным.

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"Мы увеличиваем наше военное присутствие в Балтийских странах и в Польше, но, без сомнения, это является реакцией на то, что Россия сделала в Украине. Никто не говорил о военном присутствии до Украины, до незаконной аннексии Крыма. То, что мы делаем, направлено на оборону, пропорционально и полностью соответствует нашим международным обязательствам", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что "мы видим Россию, которая хочет использовать военную силу против суверенного государства в Европе, с агрессивными действиями против Украины, незаконной аннексией Крыма".

"Это главная причина, почему сейчас мы увеличиваем наше военное присутствие на Востоке Альянса", - подчеркнул он.