Террорист захватил пассажирский Boeing

Захваченный при вылете из суданской провинции Дарфур пассажирский самолет Boeing 737 сел в удаленном районе Ливии в самом центре пустыни Сахара.

По информации ливийских авиационных властей, лайнер приземлился на аэродроме времен Второй мировой войны в оазисе Куфра. Этот оазис находится на юго-востоке Ливии, вблизи границ с Египтом и Суданом.

Власти Ливии по-прежнему не могут установить контакт с угонщиком - связь с вышедшим из эксплуатации аэродромом отсутствует. На место посадки лайнера из Триполи посланы представители властей, передает Associated Press.

По данным авиационных властей Египта, в захваченном самолете находятся 95 пассажиров, в том числе группа дарфурских чиновников - члены так называемого переходного правительства Дарфура. Лайнер принадлежит частной компании Sun Air.

Накануне вечером из Хартума пришло сообщение о том, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, захватил пассажирский самолет, летевший из Дарфура в столицу Судана. Сообщалось, что преступник приказал пилотам изменить курс на Ливию.

РБК