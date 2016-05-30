Главный переговорщик сирийской оппозиции ушел со своего поста

О своем решении уйти с поста руководителя делегации сирийской умеренной оппозиции на переговорах с правительством Башара Асада Аллуш заявил в воскресенье вечером, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Он объяснил это неудачей мирных переговоров, которые должны были привести к политическому решению и облегчить положение мирного населения в районах, блокированных правительственной армией.

В письме, которое представляющий группировку «Джейш аль Ислам» Аллуш направил журналистам, указывается, что не удалось в частности добиться освобождения тысяч пленных, захваченных сторонниками Асада во время военных действий, а также получить согласие на мирную передачу власти без участия действующего президента Сирии.

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Участники переговоров по сирийскому урегулированию не смогли согласовать новую дату переговоров в Женеве. Оппозиция объяснила это радикальным изменением ситуации в зоне конфликта.