Главный переговорщик сирийской оппозиции ушел со своего поста
Мухаммед Аллуш, который руководил на переговорах в Женеве делегацией сирийской оппозиции, заявил об уходе со своего поста.
О своем решении уйти с поста руководителя делегации сирийской умеренной оппозиции на переговорах с правительством Башара Асада Аллуш заявил в воскресенье вечером, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Он объяснил это неудачей мирных переговоров, которые должны были привести к политическому решению и облегчить положение мирного населения в районах, блокированных правительственной армией.
В письме, которое представляющий группировку «Джейш аль Ислам» Аллуш направил журналистам, указывается, что не удалось в частности добиться освобождения тысяч пленных, захваченных сторонниками Асада во время военных действий, а также получить согласие на мирную передачу власти без участия действующего президента Сирии.
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Участники переговоров по сирийскому урегулированию не смогли согласовать новую дату переговоров в Женеве. Оппозиция объяснила это радикальным изменением ситуации в зоне конфликта.