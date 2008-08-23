Эсминец США идет в сторону Грузии

Эсминец ВМС США "Макфол" (McFaul), направляющийся в Грузию с грузом гуманитарной помощи, в пятницу прошел через Босфорский пролив и вышел в Черное море, сообщает AFP. Ожидается, что к порту Поти "Макфол" подойдет в ближайшие дни.

Еще два американских корабля - сторожевой катер "Даллас" и командный корабль 6-го флота США "Маунт Уитни" - в пятницу находились в одном из итальянских портов, где на них должна быть загружена гуманитарная помощь. Эти корабли также планируют отправить в сторону Грузии до конца августа.

Во время прохождения эсминца "Макфол" через Босфорский пролив, сообщает AFP, вдоль его пути жители Стамбула вывесили транспаранты "Yankee go home!" и "Мы не отдадим эту страну американцам!". Акция протеста, по данным агентства, была устроена Коммунистической партией Турции.

Лента.ру