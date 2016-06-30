Спецслужбы США считают высокой угрозу терактов в аэропортах 2-5 июля

Она связана со сроками священного мусульманского месяца Рамадан и Днем независимости, который в Соединенных штатах будут отмечать 4 июля, передает ZN.ua со ссылкой на NBC News.

В связи с этим усилено патрулирование в аэропортах не города Нью-Йорк и штата Нью-Джерси, а также городов городов Атланта (штат Джорджия) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

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В этих аэропортах работают спецгрцппы Visible Intermodal Prevention and Response (VIPR) из числа сотрудников полицейского спецназа в бронежилетах и оружием тактического назначения. Их главная задача - обращать внимание на себя и демонстрировать готовность немедленно реагировать на любую провокацию со стороны террористов.

В спецслужбах признают, что не могут на сто процентов исключить возможность терактов. Основная проблема - недостаток персонала и служебных собак. Главное уязвимое место - это зоны временной парковки автомобилей в терминалах, предназначенные для доставки пассажиров.