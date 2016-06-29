СМИ: Эрдоган и Путин договорились о встрече
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились провести личную встречу.
Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на заявление офиса турецкого президента по итогам телефонного разговора Эрдогана и Путина.
Вскоре после телефонного разговора источники турецкого президента сообщили, что разговор завершился на очень позитивной ноте.
Читайте также"Трудности перевода": в Кремле не слышали опровержения Турции о выплате компенсации за сбитый Су-24
Позже в письменном заявлении было отмечено, что оба президента выразили готовность возобновить двусторонние отношения и бороться против терроризма.
Как отметили в офисе Эрдогана, оба президента согласились провести личную встречу.
Также в заявлении сказано, что "необходимые шаги" нужно сделать, чтобы возобновить отношения.