СМИ: Эрдоган и Путин договорились о встрече

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на заявление офиса турецкого президента по итогам телефонного разговора Эрдогана и Путина.

Вскоре после телефонного разговора источники турецкого президента сообщили, что разговор завершился на очень позитивной ноте.

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Позже в письменном заявлении было отмечено, что оба президента выразили готовность возобновить двусторонние отношения и бороться против терроризма.

Как отметили в офисе Эрдогана, оба президента согласились провести личную встречу.

Также в заявлении сказано, что "необходимые шаги" нужно сделать, чтобы возобновить отношения.