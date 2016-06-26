В Китае загорелся автобус: погибли 35 людей

Жертвами возгорания автобуса в китайской провинции Хунань, по последним данным, стали 35 человек, сообщает Центральное телевидение Китая в своем аккаунте в социальной сети Weibo, передает РИА Новости.

ДТП произошло на юго-востоке страны около 10.30 по местному времени (5.30).

Автобус, перевозивший 56 человек, врезался в ограждение. Из-за удара растеклось и загорелось машинное масло. В результате пожара автобус выгорел полностью.

Водитель автобуса задержан, полиция выясняет обстоятельства инцидента.