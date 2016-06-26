В Китае загорелся автобус: погибли 35 людей
14:46, 26 июня 2016Мир
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Водитель автобуса задержан, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В результате пожара автобус выгорел полностью / Скріншот відео
Жертвами возгорания автобуса в китайской провинции Хунань, по последним данным, стали 35 человек, сообщает Центральное телевидение Китая в своем аккаунте в социальной сети Weibo, передает РИА Новости.
ДТП произошло на юго-востоке страны около 10.30 по местному времени (5.30).
Автобус, перевозивший 56 человек, врезался в ограждение. Из-за удара растеклось и загорелось машинное масло. В результате пожара автобус выгорел полностью.
Водитель автобуса задержан, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
At least 7 people die after bus caught fire on freeway in Yizhang, C Chinahttps://t.co/qtFX0KdJz3— China Xinhua News (@XHNews) 26 июня 2016 г.
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