Грузия стремилась остановить русскую армию "как можно севернее"

Решение Грузии атаковать Цхинвали было принято только после того, как в Южную Осетию начали входить российские войска.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель грузинского Центра стратегических исследований Александр РОНДЕЛИ.

«Да, СААКАШВИЛИ знал, что русские стоять в стороне не будут! А что он должен был сделать? Перед этим конфликтом из Осетии были эвакуированы дети и женщины. После перестрелок грузинская сторона объявила мораторий на ведение огня. Но потом СААКАШВИЛИ получил сообщение, что из тоннеля (Рокский тоннель, соединяющий Северную и Южную Осетию – УНИАН) выходит колона русской бронетехники», - сказал А.РОНДЕЛИ.

Он подчеркнул, что Цхинвали был атакован грузинскими войсками только после того, как было ясно, что подтягивается российская колонна.

По словам эксперта, перед грузинскими военными ставилась только одна задача - остановить как можно севернее русских, ведь никто не знал, какие силы заходят.