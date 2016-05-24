Должность главы предвыборного штаба Трампа получил бывший советник Януковича

67-летний лоббист был активным участником американских избирательных кампаний последних четырех десятилетий и консультировал самых разных кандидатов - от Джона Маккейна и Боба Доула до обоих президентов Бушей, сообщает Русская служба Би-си-си.

Теперь у предвыборной кампании Трампа два руководителя - Манафорт и менеджер Кори Левандовски.

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Критики Трампа отмечают, что Манафорт консультировал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса и багамского премьер-министра Линдена Пиндлинга, обвинявшегося в связях с наркобаронами.

Прибегнуть к услугам Манафорта Януковичу посоветовал Ринат Ахметов, которого до этого консультировал американец. В ходе кампании 2004 года Януковичу помогали политтехнологи из России. Как сообщают, он остался ими недоволен и решил прибегнуть к помощи Манафорта.

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Манафорт изображал Януковича непонятым лидером и объяснял его скверную репутацию на международной арене нежеланием Запада отрешиться от представлений времен "холодной войны".

Несколько консультантов, работавших с Манафортом в тот период, рассказали сайту Politico, что он искренне верил в Януковича как лидера и сомневался, что его прозападные соперники принесут Украине больше пользы, чем он.

Сейчас Манафорт не принимает упреков по поводу своей былой работы на Януковича и неоднократно заявлял в интервью, что помогал сделать Украину европейской страной.

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"Я здесь не только ради выборов. Я пытаюсь сыграть конструктивную роль в создании демократии", - утверждал он New York Times в 2007 году.

После победы Януковича на выборах в 2010 году Манафорт остался в Украине в качестве его советника и попутно занимался бизнесом, который свел его с тамошним олигархом Дмитрием Фирташем и российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Напомним, Национальная конвенция республиканцев, на которой делегаты изберут единого кандидата, состоится 18-21 июля, Демократическая партия проведет ее 25-28 июля. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.