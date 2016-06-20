Израиль выделил более 18 миллионов долларов поселенцам на Западном берегу Иордана

Власти Израиля объясняют, что эти средства необходимы для усиления мер безопасности, передае Русская служба Би-Би-Си. На Западном берегу проживают более 500 тысяч евреев.

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С точки зрения международного права, поселения на оккупированных палестинских территориях считаются незаконными, но Израиль это оспаривает.

Проблема поселений является главным препятствием к заключению мирного договора между Израилем и палестинской администрацией.

США и Евросоюз неоднократно призывали Израиль прекратить строительство новых поселений.