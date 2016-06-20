Израиль выделил более 18 миллионов долларов поселенцам на Западном берегу Иордана
02:16, 20 июня 2016Мир
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Израильское правительство одобрило дополнительное финансирование еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан на сумму более 18 миллионов долларов.
REUTERS
Власти Израиля объясняют, что эти средства необходимы для усиления мер безопасности, передае Русская служба Би-Би-Си. На Западном берегу проживают более 500 тысяч евреев.
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С точки зрения международного права, поселения на оккупированных палестинских территориях считаются незаконными, но Израиль это оспаривает.
Проблема поселений является главным препятствием к заключению мирного договора между Израилем и палестинской администрацией.
США и Евросоюз неоднократно призывали Израиль прекратить строительство новых поселений.
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