В Литве ветер оставил без света около 45 тысяч человек

Шквалистый ветер в Литве оставил без электричества около 45 тыс. человек, сообщает Росбалт со ссылкой на компанию-оператор энергораспределения Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Читайте такжеВо Флориде ввели чрезвычайное положение из-за шторма "Колин"

"Причина - в основном, оборванные порывистым ветром провода, поваленные на провода деревья и сучья. В пятницу вечером стихия нанесла самый большой урон Алитусскому, Каунасскому, Вильнюсскому, Паневежскому и Утенскому регионам. Ночью стихия добралась до Клайпедского и Шяуляйского регионов. В Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском и Алитусском регионах ESO объявила экстремальную ситуацию", - информирует компания.

"В настоящий момент на всей территории Литвы работают 242 бригады, устраняющие неполадки", - приводятся в сообщении слова директора службы эксплуатации сетей Далюса Стулявичюса.

В субботу премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс пообещал компенсировать ущерб самым пострадавшим регионам.

"Согласно законам Литвы, те самоуправления, которые пострадали от сильного ветра и в которых была объявлена экстремальная ситуация, имеют право компенсировать жителям ущерб из своих резервов, а по необходимости частично ущерб может компенсировать и государство", - заявил премьер.