Суд повторно приговорил экс-президент Египта к пожизненному заключению

Согласно сообщению, еще шестеро подсудимых, проходивших по этому делу, приговорены к смертной казни. В числе приговоренных к смерти и двое журналистов телеканала "Аль-Джазира", они осуждены заочно, передает Русская служба Би-Би-Си.

Мурси признали виновным в руководстве незаконной организацией и в краже секретных документов. При этом доказать, что Мурси лично передавал Катару секретные данные, обвинению не удалось.

В сообщении отмечается, что осужденные, имеют право подать апелляцию.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году Мурси был устранен от власти в результате военного переворота. Мурси был связан с исламистской организацией "Братья-мусульмане", и находился у власти в стране около года.

В мае 2015 года Мурси был приговорен к смертной казни за побег из тюрьмы в 2011 году.

Также в июне 2015 года Мурси был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу палестинской исламистской группировки ХАМАС, ливанской вооруженной группировки "Хезболлах", а также Ирана.