Судебный процесс против бывшего президента Египта отложен

Об этом объявлено по итогам первого заседания, передает ТАСС.

Помимо экс-президента, подсудимыми по этому делу проходят еще 24 человека, включая представителей "Братьев- мусульман", политических активистов, адвокатов и журналистов. В числе обвиняемых - известный в стране правозащитник Аля Абдель Фаттах, который активно поддержал революцию 2011 года и свержение Хосни Мубарака, бывший юрист Мустафа ан-Нагар, выступающий в оппозиции президенту Абдель Фаттах ас-Сиси, а также телевизионщик, автор ряда программ Тауфик Окаша, известный своими "промубараковскими" взглядами, и профессор политических наук Амр Хамзауи. На скамье подсудимых также бывший спикер парламента исламистов Саад аль-Кататни и депутат от "братьев" Мухаммед аль- Бельтаги.

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На процессе рассматриваются многочисленные случаи оскорбления и унижения служителей Фемиды во время судебных заседаний в 2012-2013 годах, а также имевшие место в более ранние годы инциденты с оскорбительными высказываниями в адрес судей с экранов телевидения, в социальных сетях и в парламенте.

Это последнее уголовное дело, заведенное против Мурси, который уже отбывает 20 лет тюремного заключения по приговору о гибели демонстрантов в столкновениях у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в столице в конце 2012 года.

Кроме того, на 2 июня запланировано вынесение окончательного вердикта по делу о массовом побеге заключенных из тюрем в дни революции 2011 года, а также шпионаже в пользу иностранного государства. По данному делу о "Большом побеге", которое включает два эпизода: нападение боевиков ХАМАС и "Хезболла" на тюрьмы, освобождение заключенных, побег из тюрем, а также нападения и убийства людей, - экс-президент был осужден на смертную казнь. Сейчас все бумаги по смертным приговорам находятся на рассмотрении у верховного муфтия страны.