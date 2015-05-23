Судебный процесс против бывшего президента Египта отложен
Новый судебный процесс против бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси по делу об оскорблении представителей судебных органов власти, начавшийся сегодня, отложен до 27 июля.
Об этом объявлено по итогам первого заседания, передает ТАСС.
Помимо экс-президента, подсудимыми по этому делу проходят еще 24 человека, включая представителей "Братьев- мусульман", политических активистов, адвокатов и журналистов. В числе обвиняемых - известный в стране правозащитник Аля Абдель Фаттах, который активно поддержал революцию 2011 года и свержение Хосни Мубарака, бывший юрист Мустафа ан-Нагар, выступающий в оппозиции президенту Абдель Фаттах ас-Сиси, а также телевизионщик, автор ряда программ Тауфик Окаша, известный своими "промубараковскими" взглядами, и профессор политических наук Амр Хамзауи. На скамье подсудимых также бывший спикер парламента исламистов Саад аль-Кататни и депутат от "братьев" Мухаммед аль- Бельтаги.
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На процессе рассматриваются многочисленные случаи оскорбления и унижения служителей Фемиды во время судебных заседаний в 2012-2013 годах, а также имевшие место в более ранние годы инциденты с оскорбительными высказываниями в адрес судей с экранов телевидения, в социальных сетях и в парламенте.
Это последнее уголовное дело, заведенное против Мурси, который уже отбывает 20 лет тюремного заключения по приговору о гибели демонстрантов в столкновениях у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в столице в конце 2012 года.
Кроме того, на 2 июня запланировано вынесение окончательного вердикта по делу о массовом побеге заключенных из тюрем в дни революции 2011 года, а также шпионаже в пользу иностранного государства. По данному делу о "Большом побеге", которое включает два эпизода: нападение боевиков ХАМАС и "Хезболла" на тюрьмы, освобождение заключенных, побег из тюрем, а также нападения и убийства людей, - экс-президент был осужден на смертную казнь. Сейчас все бумаги по смертным приговорам находятся на рассмотрении у верховного муфтия страны.