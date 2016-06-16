Глава ЦРУ озвучил количество боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке
18:43, 16 июня 2016Мир
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Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что число боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке за год сократилось до 18–22 тыс. с 19–25 тыс.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
По его словам, численность боевиков ИГ в Ливии составляет 5–8 тыс. человек.
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Ранее глава ЦРУ сообщил о меняющейся тактике ИГ.
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