Глава ЦРУ озвучил количество боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По его словам, численность боевиков ИГ в Ливии составляет 5–8 тыс. человек.

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Ранее глава ЦРУ сообщил о меняющейся тактике ИГ.