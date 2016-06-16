В ЦРУ рассказали о меняющейся тактике ИГИЛ: боевики переходят к партизанской войне
18:23, 16 июня 2016Мир
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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники добились определенных успехов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Однако он добавил, что боевики организации в ближайшие пару месяцев изменят свою тактику, чтобы вернуть потерянные территории.
«Для компенсации территориальных потерь «Исламское государство», вероятно, в большей степени будет полагаться на партизанскую тактику, в том числе на нападения за пределами территории, которую удерживают боевики», - сказал Бреннан.
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Ранее Джон Бреннан назвал «Исламское государство» феноменом.
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